القناعي استقبل وفدا من جمعية المقاصد

استقبل سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال القناعي في مكتبه بالسفارة اليوم، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت فيصل سنو على رأس وفد من الجمعية في حضور المستشار الأول في السفارة عبد الله شاهين.
واطلع الوفد السفير القناعي على أوضاع جمعية المقاصد والنشاطات التي تقوم بها على الصعيد التربوي والصحي والاجتماعي والمشاريع المستقبلية لناحية التطوير والتحديث في النهوض بالجمعية.
واكد سنو "أهمية تعزيز التعاون مع دولة الكويت التي تكن جمعية المقاصد وأسرتها كل محبة وتقدير لقيادتها الرشيدة وشعبها الخير والمعطاء في سبيل استمرار عمل الجمعية لما فيه مصلحة اللبنانيين".
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