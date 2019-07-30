ميقاتي اطلع من كوبيش على المناقشات في الامم المتحدة بشأن الوضع في لبنان

التقى رئيس الحكومة الاسبق ​نجيب ميقاتي​ المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ واطلع منه على المناقشات الاخيرة التي دارت في ​الامم المتحدة​ بشأن الوضع في لبنان.

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