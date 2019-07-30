توقيف شابة بريطانية في قبرص بتهمة تقديم افادة كاذبة عن تعرضها للاغتصاب

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باراليمني: أودعت بريطانية السجن الثلاثاء في قبرص بعد اعتقالها الأسبوع الماضي للاشتباه بتقديمها إفادة كاذبة عن تعرضها للاغتصاب على أيدي 12 سائحا اسرائيليا.

والشابة البالغة 19 عاما تواجه "اتهامات بالادلاء بإفادة كاذبة بشأن تهمة وهمية" ما قد يعرضها لعقوبة بالسجن لسنة وغرامة بقيمة 1700 يورو.

ومثلت الشابة التي لم يكشف اسمها أمام محكمة في مقاطعة فاماغوستا (جنوب شرق). وبحسب محاميها أندرياس بيتادجيس ستعلن خلال الجلسة المقبلة المقررة في 7 آب/أغسطس ما إذا ستقر بذنبها.

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وطلب من المحكمة منحه بعض الوقت "للحصول على أشرطة فيديو وتصريحات" جمعتها الشرطة القبرصية.

وكان 12 اسرائيليا أوقفوا في 17 تموز/يوليو بعد أن أكدت الشابة أنها تعرضت للاغتصاب في فندق في أيانابا (جنوب شرق).

وأفرج عنهم الأسبوع الماضي وأوقفت الشابة بتهمة تقديم "إفادة كاذبة بشأن تهمة وهمية" بحسب الشرطة.

وتستقبل آيا نابا المعروفة بحياتها الليلية وشواطئها الرملية عددا كبيرا من السياح الشباب.