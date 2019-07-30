إندونيسيا تعيد حاويات نفايات إلى فرنسا وهونغ كونغ

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جاكرتا: أعادت إندونيسيا إلى فرنسا وهونغ كونغ سبع حاويات من النفايات المستوردة بطريقة غير قانونية على ما أعلن مسؤول محلي الثلاثاء في حين تكثر دول جنوب شرق آسيا من هذا النوع من العمليات رافضة أن تكون بعد الآن مكبا للدول الغنية.
وكانت الحاويات محملة بنفايات منزلية وبلاستيكية ومواد خطرة منتهكة بذلك قواعد الاستيراد على ما ذكرت الجمارك في جزيرة باتاك الواقعة قبالة سنغافورة.
وقال المسؤول في الجمارك المحلية سوسيلا براتا الثلاثاء لوكالة فرانس برس "الحاويات غادرت الاثنين بحضور مسؤولين للتحقق من مغادرتها".
وفي وقت سابق، أوضح مسؤول آخر أن خمس حاويات توجهت إلى هونغ كونغ وأثنتين إلى فرنسا.
وتنتظر السلطات الاذونات لأعادة 42 حاوية نفايات أخرى إلى الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا.
في العام 2018، أثار قرار الصين وقف استيراد النفايات البلاستيكية من العالم بأسره فوضى في السوق العالمية لإعادة التدوير وأرغمت دولا متطورة إلى إيجاد وجهات جديدة لنفاياتها.
ومنذ ذلك الحين وجهت كميات ضخمة إلى جنوب شرق آسيا حيث قدرات إعادة التدوير محدودة.
وفي مطلع تموز/يوليو، أعادت جاكرتا ثماني حاويات إلى أستراليا. وسبق لإندونيسيا أن أعادت في حزيران/يونيو خمس حاويات إلى الولايات المتحدة.
وأثارت مشاهد لأنهر في جنوب شرق آسيا سدتها أطنان النفايات وصور لحيوانات بحرية نافقة مع امتلاء بطونها بالبلاستيك، صدمة.
وينتج سنويا حوالى 300 مليون طن من البلاستيك وينتهي قسم كبير منها في المكبات أو البحار على ما يفيد الصندوق العالمي للطبيعة.
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