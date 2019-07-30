شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن عقد جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، السبت القادم الموافق3أغسطس، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وقالت النقابة العامة للمحامين ،إن الجلسة تعقد بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا،مشيرة الى أنه يتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة ، وشدد إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.