شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: رؤوس الأموال تهرب من الدوحة وتنظيم الحمدين تجاهل صرخات رجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة مباشر قطر الضوء على تردى الأوضاع الاقتصادية داخل الدوحة وقالت أن رأس المال دائما يكون جبان، فأينما اشتم رائحة الاضطرابات يفر هاربا على حد قولها، موضحة أن قطر لم تعد بيئة صالحة للاستثمار بسبب سياسات تنظيم الحمدين وهو الأمر الذى أدى إلى هروب كثير من المستثمرين من الدوحة مؤخرا.

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وأضافت فى تقرير لها اليوم، نظام تميم بن حمد تجاهل صرخات رجال الأعمال، وتقدمهم بكثير من الشكاوى، التى تفيد تضرر عدة قطاعات استثمارية فى الدوحة، محذرين من أن الأوضاع تزداد سوءا، وأن تبعاتها ستكون أشد ضررا من أى خطوة أخرى فى حين أن الأرقام المتدنية التى باتت تلتصق بالاقتصاد القطرى لا يستقيم معها تنامى الاستثمارات خاصة وأن هناك اضطرابات كبيرة يمر بها سوق المال والأعمال داخل الدوحة.

ولفت التقرير، إلى أن سياسات تنظيم الحمدين المتخبطة منذ بدء المقاطعة العربية فى يونيو 2017 كانت سببا رئيسيا فى هروب كثير من رؤوس الاموال من الدوحة فأمام هذا التجاهل القطرى، لم يجد رجال الأعمال أمامهم بُدا ترك الميدان لتميم بن حمد وأذرعه الاستثمارية ؛ حتى تزداد خساراته، ويتحمل تبعات قراراته السياسية الخاطئة، لاسيما وأن الإحصائيات والبيانات الاقتصادية تؤكد أن مستقبل الاستثمار فى البلاد يبدو شديد القتامة على حد قولها.