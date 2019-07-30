شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحزب الحرية: تنوع أجندة مؤتمر الشباب يعود بالنفع على فئات عدة بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصرى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن المؤتمر الوطنى للشباب يحظى بحضور متنوع من الفئات الشابة التى تمثل جميع الأطياف والأعمار حتى يكون هناك تعدد فى الرؤى ووجهات النظر ويكون هناك اتصال واضح ومباشر من خلال المؤتمر الوطنى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مهنى، أن المؤتمر يحظى بصورة تنظيمية رائعة ويقدم كالعادة صورة متميزة عن مصر كما كان فى نسخ المؤتمر السابقة، مشيرًا إلى أن الحضور من الشباب الاجنبى يثنى على حفاوة الاستقبال والتنظيم من قبل الجهات المختصة.

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ولفت أمين شباب حزب الحرية المصرى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن المؤتمر سيعود بالكثير من المنافع على عدة فئات، خاصة مع تنوع جدول العمل واهتمام الرئيس بمبادرة 'حياة كريمة' للفئة المهمشة، وتخرج دفعة الشباب الأفريقى الذين تم تأهيلهم فى البرنامج الرئاسى، وطرح الأسئلة والاستفسارات على الرئيس وتوضيحه لما يدور ببال الشباب حتى نرسى مبادئ الديمقراطية والمشاركة الفعالة.

وأوضح مهنى، أن المؤتمر الشبابى يحظى فى هذه المرة باهتمام بالغ حيث أنه يركز للمرة الأولى على الاقتصاد والاستثمار والصناعات، مشيرًا إلى أنه سيتم تداول تلك النقاط داخل ورش العمل للخروج بالتوصيات اللازمة لتحقيق افضل النتائج.