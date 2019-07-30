شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يسرى الأسيوطى يطالب بهيكلة هيئتى نظافة القاهرة والجيزة لتعظيم مواردهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مسئولى هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، بوضع خطة بجدول زمنى لإعادة هيكلة وتطوير الهيئتين وتحسين الأداء فيهما، والعمل على البحث عن آليات لتعظيم موارد الهيئتين.

Advertisements

وقال "الأسيوطى"، فى تصريحات له، إن هيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، فى حاجة إلى إعادة هيكلة وتطوير لتحسين الأداء وتقديم إنتاج جيد ومتميز يعود بالإيجاب على النظافة والتجميل فى المحافظتين، وبالتالى لابد من حسن استغلال كل الإمكانيات والمقومات لدى الهيئتين، ليتم بعد ذلك الاعتماد على الذات وتعظيم الموارد الذاتية، حتى لا تكون الهيئتين عبئا على الخزانة العامة للدولة.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة تنمية وتطوير الموارد البشرية لدى هيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، من خلال التدريب والتأهيل وحسن استغلال جميع العمالة لديهما.