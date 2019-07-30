الفد يعلق على أخبار “توشيحه بوسام ملكي” لـ”اليوم24″

علق الممثل الكوميدي حسن الفد على الأخبار التي راجت اليوم الثلاثاء، بخصوص توشيحه بوسام ملكي بمناسبة الذكرى الـ20 لعيد العرش، مؤكدا في حديثه ل”اليوم 24″ أن “الخبر خاطئ”.

وفي تعليقه على الصورة التي نشرتها صفحة فايسبوكية خاصة بالبدلات الرجالية، وأشارت أنه اقتنى بدلة من المحل لحضور مراسيم توشيحه، قال الفد: “الخبر خاطئ، تم حذف التدوينة وانتهت الحكاية”.

وقبل ساعات من حفل الاستقبال الذي أقامه الملك محمد السادس في طنجة زوال اليوم، روجت الصفحة المذكورة أن حسن الفد اقتنى بذلة من 3 قطع، مع عبارات الافتخار بأنه اختار المحل لاقتناء زي المناسبة.

وغاب توشيح الفنانين مرة أخرى عن احتفالات عيد العرش.