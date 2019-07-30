بسبب شروطه .. الرجاء “يغلق الباب” على الليبي الورفلي

أغلق نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الباب، نهائيا، على الليبي سند الورفلي، مدافعه السابق، وذلك بسبب المطالب المالية الكبيرة التي طالب بها من أجل انتقاله بشكل رسمي للفريق.

النادي الاخضر، قرر التعاقد مع اللاعب الكونغولي، مالونغا، قادما ن فريق تي بي مازيمبي، ليكون بذلك رابع محترف في الرجاء، ما يعني أن النادي الأخضر لن يتعاقد مع الورفلي، بحكم أنه أكمل عدد اللاعبين الأجانب الذين وجب أن يتوفر عليهم، وهم 4 لاعبين.

ويتعلق الأمر بكل من الكاميروني فابريس نغا، الكونغولي فابريس نغوما، السينغالي ساليف كوليبالي، بالإضافة إلى نغوما، الذي لم يعد يفضل الرجاء عن التعاقد معه، سوى تفاصيل صغيرة.

جدير ذكره، أن النادي الأخضر، الذي سينافس، الموسم المقبل، على العديد من الواجهات، المحلية والقارية والعربية، عزز صفوفه في “الميركاتو” الصيفي، بستة لاعبين جدد، ويتعلق الأمر بكل من محسن متولي، قادما من قطر، عمر العرجون، قادما من اتحاد طنجة، حميد أحداد من الزمالك المصري، ساليف كوليبالي، من الاهلي المصري، فابريس نغوما من فيتا كلوب الكونغولي، ثم مولونغو، من مازيمبي الكونغولي.