- 1/3
- 2/3
- 3/3
غابت توشيحات الفنانين عن احتفلات عيد العرش 20، الذي أقيمت بعد زوال اليوم الثلاثاء، بقصر مرشان بمدينة طنجة، لكن بعضا من المغنيين كانوا حاضرين في حفل الاستقبال.
وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن توشيح فنانين، منهم حسن الفد، وذلك، بعدما نشرت صفحة خاصة بمحل لبيع البدلات على فايسبوك، أن الكوميدي المغربي اقتنى بدلة خاصة من عندهم لحضور توشيحه، وكذلك الأمر بالنسبة لدنيا باطمة بعدما لمح زوجها في تعليق على أنستغرام سابقا أنها ستحصل على وسام ثالث، ليتضح بعد نهاية حفل الاستقبال أن كل ما راج مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وبمقابل غياب توشيحات الفنانين، حضر بعض المغنيين حفل الاستقبال، منهم أعضاء مجموعة لفناير الغنائية، وحاتم وعثمان عضي مجموعة أش كاين، وقد نشروا صورهم من داخل القصر على “أنستغرام”.
وغابت توشيحات الفنانين عن المناسبات الوطنية في الآونة الأخيرة، بعدما كان الأمر تقليدا في سنوات ماضية.
وسبق أن أدى توشيح بعض الفنانين لموجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلما حصل مع أمينوكس، وباطمة بعد توشيحها بوسام ثان.
كانت هذه تفاصيل خبر لا توشيحات للفنانين في عيد العرش 20..وبعضهم حضر حفل الاستقبال-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.