مأساة.. عضة كلب مسعور تنهي حياة شخص بإقليم العرائش

لقي شخص مصرعه أمس الاثنين، بإقليم العرائش، بعدما عضه كلب مسعور بمدشر شفراوش التابع ترابيا لجماعة زعرورة.

وكشف شهود عيان لـ “اليوم 24″، أن الكلب المسعور هاجم الضحية في حقل زراعي بمدشر شفراوش، وتسبب له في إصابات بليغة على مستوى ساقه ويديه، ليتم نقله إلى أحد المنازل المتواجدة بالدوار.

وأفاد الشهود ذاتهم، أن سيارة الإسعاف تأخرت لمدة 3 ساعات، قبل أن تصل إلى الدوار حيث نقلت الضحية إلى المستشفى جثة هامدة.

وفور علمها بالحادث، باشرت عناصر الدرك الملكي الاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي في العرائش.