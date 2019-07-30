ضرب وجرح وسرقة تحت التهديد بالسلاح…مستعملو طريق بني عمار يعيشون ليلة رعب-فيديو

عاش مستعملو الطريق الوطنية بني عمار، الرابطة بين فاس وتطوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لحظات عصيبة بعدما قام عدد من المجهولين إلى اعتراض سبيلهم، وسلبهم ممتلكاتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ما أسفر على وقوع إصابات متفاوتة في صفوف عدد من الركاب والسائقين.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الحادثة وقعت حوالي الساعة الثالثة صباحا، حيث قام مجهولون بإلقاء حجارة كبيرة على الطريق، ما أدى بالعديد من السيارات والشاحنات إلى التوقف، قبل أن يبدأ أفراد عصابة مكونة مابين 7 إلى 8 أفراد بتهديد المواطنين بواسطة سيوف وسلبهم ممتلكاتهم، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن طريق بني عمار يعتبر من بين النقط السوداء على مستوى اعتراض سبيل المسافرين، حيث يختار قطاع الطرق اعتراض سبيل المارة مابين الساعة الواحد الخامسة صباحا، وهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، حيث سبق أن تم السطو على العديد من الشاحنات المحملة بالبضائع.

وأبرزت المعطيات ذاتها، أن العشرات من الضحايا قاموا بتسجيل شكايات في حق هؤلاء اللصوص، لدى مصالح الدرك الملكي، لكن دون جدوى، إذ مازالت عمليات السرقة تتكرر.