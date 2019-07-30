سامو زين يطلق كليب جديد ويتصدر المركز الأول في “أنغامي” بعدد من الدول-فيديو

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة ” حب حب”، مؤخرا، لتتصدر أغنيته المركز الأول في تطبيق أنغاني بعدد من الدول العربية.

تعامل سامو زين في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز امين والموزغ الموسيقي لأسامة عبدالهادي، أما كليب فيديو من إخراج إسماعيل الأرباس.

وينضم العمل الجديد لسامو زين لقائمة أعماله الرومنسية الشهيرة التي يتحدث فيها عن تيمة الحب.

يشار إلى أن آخر أعمال سامو زين هو كليب عنونه باسمه “سامو زين”، أما على مستوى التمثيل، فكان آخر ظهور شهر رمضان الكريم من خلال حلوله كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل بدل الحدوثة.