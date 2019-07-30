عثرة العثماني… كاد يسقط أمام الملك في حفل الاستقبال- فيديو

خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد العرش، تقدم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الشخصيات التي استقبلها الملك، وشد الأنظار بموقف “محرج”.

العثماني تعثر في جِلْبابا، عند المناداة عليه للسلام على الملك محمد السادس بهذه المناسبة، تعثر وكاد يسقط، قبل أن يتمالك نفسه ويكمل طريقه صوب الملك للسلام عليه.

مقطع “سقوط العثماني في طريقه للملك”، شد أنظار المتابعين لحفل الاستقبال الملكي اليوم، وتداوله نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع لحظات بعد الواقعة.

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