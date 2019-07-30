الجيش الملكي يعزز صفوفه بمهاجم إيفواري

قدم فريق الجيش الملكي لكرة القدم، أمس الاثنين، مهاجم الإيفواري الجديد جوزيف غيدي غنادو، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.

ووقع غيدي في كشوفات الفريق العسكري، عقدا يمتد لموسمين قادما من فريق أفا أبيدجان، الذي أمضى معه موسما واحدا، تصدر فيه قائمة هدافي الفريق.

وبدأ صاحب 24 عاما، مسيرته الكروية بنادي إف سي زوما بالقسم الثالث الإيفواري، قبل أن ينتقل إلى إف سي بلاطو في القسم نفسه، ومنه إلى فريق باسام في دوري الدرجة الأولى بالكوت ديفوار، ليلتحق موسما بعد ذلك بنادي أفا أبيدجان.

واعتبر غيدي في تصريح للصفحة الرسمية للجيش الملكي، هذا الأخير فريقا مهيكلا، وناشد الجمهور العسكري إلى تقديم المساندة داخل وخارج الميدان من أجل إعتلاء المراكز الأولى في نهاية الموسم.