هيكل عظمي بشري يستنفر السلطات.. الجثة في مرحلة متقدمة من التحلل

عثر مجموعة من الأشخاص يوم أمس الاثنين، على جثة شخص بمقلع يخص الحجارة الكائن شرق مدينة بوجدور.

وحسب مصادر”اليوم 24″، فإن الجثة التي عثر عليها تعود لرجل وهي في مراحلة متقدمة من التحلل، (هيكل عظمي)، يرجح أن يكون قد مر وقت طويل على وفاته.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إشعار المصالح الأمنية والسلطات المحلية، التي انتقلت على الفور إلى مكان تواجد الجثة، حيث تمت مباشرة التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة، والتعرف على هوية الجثة.

هذا وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لمدينة بوجدور قصد إخضاعها لتشريح الطبي لمعرفة سبب الوفاة.