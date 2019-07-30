الأميرة هيا تتقدم بطلب في بريطانيا لحمايتها من الزواج القسري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقدمت الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي، بطلب أمر حماية من الزواج القسري خلال جلسة استماع في محكمة في لندن، اليوم الثلاثاء، تتعلق بمصلحة طفليهما، بحسب وكالة "برس أسوشييشن" البريطانية.

وتقدمت الأميرة هيا (45 عاما) زوجة حاكم إمارة دبي، رئيس وزراء الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاما)، بطلب الحماية، وطلب عدم التعرض للإساءة وحضانة طفليهما، بحسب ما استمتعت المحكمة العليا.

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