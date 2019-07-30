بالصور.. ازالة تجاوزات شرق بغداد

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في قسم المعامل البلدي قامت بحملة ضمن منطقة الرشاد المحلة 771 ازالت خلالها اسيجة ومشيدات بنائية شيدت تجاوزاً على الارصفة".

وأضافت أنه "تم رفع تجاوزات اخرى مختلفة خصوصا التي كانت تتعارض مع اعمال تطوير المحلة المذكورة بعد إنذار المتجاوزين ولعدة مرات".