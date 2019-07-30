محمد بن زايد يلتقي كبير وزراء ولاية قدح الماليزية

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، كلا من مخريز مهاتير كبير الوزراء في ولاية قدح الشمالية الماليزية نائب رئيس حزب وحدة أبناء الأرض الماليزي (برساتو)، ومرزوقي يحيى نائب وزير الخارجية أمين عام الحزب.



جاء ذلك في مقر إقامة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة كوالالمبور على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى ماليزيا.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمسؤولان الماليزيان خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين، والعمل على فتح مجالات جديدة للتعاون والعمل المشترك الذي يحقق التنمية والتقدم وبناء مستقبل مزدهر للأجيال.

كما تبادلوا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أن علاقات التعاون بين الإمارات وماليزيا حيوية، وتشهد نموا متواصلا مدعوما بإرادة سياسية ومقومات اقتصادية.

وأشارا إلى أن علاقات البلدين تقوم على أسس قوية من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، كما تجمعهما قواسم مشتركة عديدة خاصة في رؤيتهما للتنمية الاقتصادية المستقبلية.

حضر اللقاء علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وخالد غانم الغيث سفير الإمارات لدى ماليزيا وسلطان راشد الشامسي مدير تنفيذي في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وقد التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، خلال زيارته لكوالالمبور، كما شارك في مراسم تنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملكا لماليزيا.

وتعد دولة الإمارات شريكا مهما لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر شريك تجاري لها في غرب آسيا.

وفي عام 2018، بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 5.3 مليار دولار أمريكي، وسط حرص منهما على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة.

