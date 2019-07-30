مجلس التعاون الخليجي يدين هدم الاحتلال لمنازل الفلسطينيين

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة.

وأكد رفض مجلس التعاون لهذه الأعمال غير القانونية التي تؤكد إصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وزيادة معاناته الإنسانية.

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وقال الزياني: "إن إمعان السلطات الإسرائيلية في هذه الممارسات التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية يعطل الجهود الهادفة إلى إحلال السلام وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية".

وجدد دعم المجلس للشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بقضيته العادلة، وإعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.

وطالبت مصر والأردن بتحرك دولي لوقف الممارسات الاستيطانية، وتحديدا هدم الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل للفلسطينيين القدس، فيما استنكرت الإمارات تلك الممارسات الإسرائيلية.

وشرعت سلطات الاحتلال في هدم عشرات الشقق السكنية في مدينة القدس الشرقية المحتلة بعد إخلاء سكانها بالقوة.