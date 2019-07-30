الجيش اليمني: مقتل 20 عنصرًا من ميليشيات الحوثي في عملية تمشيط بالضالع

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خلال عملية تمشيط شمال محافظة الضالع.

ويواصل الجيش اليمني انتصاراته على ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية واستعادة مواقع من قبضة الانقلابيين، وتكبيدهم خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.