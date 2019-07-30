الان تتابع الجيش اليمني: مقتل 20 عنصرًا من ميليشيات الحوثي في عملية تمشيط بالضالع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خلال عملية تمشيط شمال محافظة الضالع.
ويواصل الجيش اليمني انتصاراته على ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية واستعادة مواقع من قبضة الانقلابيين، وتكبيدهم خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.
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