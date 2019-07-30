السودان.. تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس بعد أحداث دموية في الأبيض

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قررت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس إلى أجل غير مُسمى، بعد الأحداث الدموية في الأبيض.

وأصدر مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف في السودان محيي الدين الجعلي، قرارًا إداريًا بتعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن تُستأنف اليوم الثلاثاء، مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج، لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.