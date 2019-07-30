شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تصادر ناقلة روسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كييف) أمرت محكمة أوكرانية اليوم (الثلاثاء) بمصادرة ناقلة نفط روسية احتُجزت الأسبوع الماضي، لتورّطها في النزاع البحري الذي وقع العام الماضي بين أوكرانيا وروسيا، بحسب ما أعلن المدّعي العام العسكري أناتولي ماتيوس.



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