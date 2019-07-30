ترامب يعلن اعتقال صوماليين على علاقة بداعش كانوا في طريقهم إلى مصر

الموجز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن السلطات الأمريكية اعتقلت لاجئين صوماليين في مدينة تاكسون الأمريكية، كانوا في طريقهم إلى مصر.

وأضاف "ترامب": "كان هؤلاء اللاجئون على تواصل مع وكيل لصالح الجماعات الإرهابية.

وقال أحدهم: أفضل شيء هو أن ينتصر داعش أو تقع هجمات أخرى مماثلة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر".