تحالف البناء: نرفض التدخلات الأميركية في الشأن الداخلي للعراق

أكّد المتجدث باسم تحالف ​البناء​ ​العراق​ي أحمد الأسدي "أننا نرفض التدخلات الأميركية في الشأن الداخلي للعراق وما يخص القضايا السيادية"، مشددًا على "اننا لن نسمح لأي دولة أو مؤسسة أجنبية بتجاوز السيادة العراقية". ولفت الأسدي إلى أن "طرح مشروع قانون من قبل مجلس النواب الأميركي تحت عنوان "منع زعزعة استقرار العراق" هو تدخل سافر"، موضحًا "أننا نرفض هذا التدخل عبر وصايا جديدة يحاول مجلس النواب الأميركي تمريرها تحت مبررات مكشوفة".

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