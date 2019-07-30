تعليق الدراسة في جميع مدارس السودان لأجل غير مسمى

أصدر مدير عام ​وزارة التربية​ والتوجيه ب​السودان​ المكلف محيي الدين الجعلي قرارا إداريا يقضي بـ"تعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى".

يذكر أنه عاد التوتر إلى الأجواء السياسية في السودان، بعد أحداث مدينة الأبيض حيث قتل 5 متظاهرين من بينهم 4 طلاب مدارس بالرصاص أمس الاثنين.

وفي 17 تموز الحالي، وقع قادة المجلس وتحالف ​قوى الحرية والتغيير​ بالأحرف الأولى، إعلانًا سياسيًا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرًا، مما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.