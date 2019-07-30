أصدر مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالسودان المكلف محيي الدين الجعلي قرارا إداريا يقضي بـ"تعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى".
يذكر أنه عاد التوتر إلى الأجواء السياسية في السودان، بعد أحداث مدينة الأبيض حيث قتل 5 متظاهرين من بينهم 4 طلاب مدارس بالرصاص أمس الاثنين.
وفي 17 تموز الحالي، وقع قادة المجلس وتحالف قوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، إعلانًا سياسيًا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرًا، مما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة في جميع مدارس السودان لأجل غير مسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.