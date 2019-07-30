السراج: الحرب في طرابلس ستنتهي بهزيمة "الجيش الوطني" بقيادة حفتر

رأى رئيس المجلس الرئاسي في ​حكومة​ الوفاق الوطني ب​ليبيا​ ​فايز السراج​ أن "الحرب في ​طرابلس​ ستنتهي بهزيمة "​الجيش الوطني​" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، وأن النهاية تلوح في الأفق"، مشيراً إلى أن "بوادر انتهاء الحرب تلوح فيما تحققه قواتنا من تقدم وستنتهي الحرب مع دحر المعتدي، ليعود الليبيون إلى مسار التسوية التي استهدف العدوان تقويضها".

ولفت إلى أنه "تقدم لليبيين بجميع مكوناتهم وفي كل المناطق بمبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، والوصول إلى وضع سياسي مستقر"، مؤكداً "عدم وجود وساطات لإنهاء الحرب الدائرة على تخوم طرابلس"، مضيفا: "لم نعتد على أحد ومطلب وقف القتال يوجه للقوة المعتدية، نحن نمارس حقا شرعيا سياديا بالدفاع عن مواطنينا ومدينتنا وأمل الليبيين في إقامة دولة مدنية ديمقراطية وليس مطلوبا منا وفقا للقانون أن نتوقف، بل المعتدي هو من يجب أن يرغم على وقف الاعتداء، والانسحاب إلى مواقعه التي انطلق منها".

وأشار إلى أن "الحرب في شهرها الرابع، في عملية انقلاب، ومحاولة للاستيلاء على السلطة، لقد توهم المعتدي بعد تلقيه كما هائلا من الأسلحة على مدى سنوات أن الحرب ستكون نزهة، وأن باستطاعة مليشياته دخول طرابلس خلال 24 ساعة".