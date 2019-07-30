قرقاش: اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات يؤكد صواب إجراءاتنا ضد الدوحة

لفت وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش إلى أن "تقرير "نيويورك تايمز" الذي يوثق علاقة قطر بالتطرف ولجوءها إلى الإرهاب ضد للإمارات، يؤكد صواب إجراءاتنا ضد الدوحة".
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق تقريرا اتهمت فيه السفير القطري لدى الصومال، وضابط مخابرات قطري، قالت إنه يتخفى في دور رجل أعمال، بالتورط في التفجيرات التي ضربت ميناء بوصاصو الصومالي في 18 أيار الماضي.
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