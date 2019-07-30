قرقاش: اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات يؤكد صواب إجراءاتنا ضد الدوحة

لفت وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية ​الإمارات​ي، ​أنور قرقاش​ إلى أن "​تقرير​ "​نيويورك تايمز​" الذي يوثق علاقة قطر بالتطرف ولجوءها إلى ​الإرهاب​ ضد للإمارات، يؤكد صواب إجراءاتنا ضد ​الدوحة​".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق تقريرا اتهمت فيه السفير القطري لدى ​الصومال​، وضابط مخابرات قطري، قالت إنه يتخفى في دور رجل أعمال، بالتورط في التفجيرات التي ضربت ميناء بوصاصو الصومالي في 18 أيار الماضي.