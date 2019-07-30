ترامب يزور بولندا من 31 آب إلى 2 أيلول

أعلن مدير مكتب الرئيس البولندي، كرزيستوف تشيرسكي، أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيقوم بزيارة إلى ​بولندا​ من 31 آب إلى 2 أيلول المقبل، وسيشارك في الأوّل من أيلول في احتفالات الذكرى 80 لاندلاع الحرب العالمية الثانية".

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