قائد القطاع الغربي لليونيفيل نفقد مقر قيادة سرية الدرك بقوى الأمن بصور

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ​برونو بيشوتا​ مقر ​قيادة سرية الدرك​ في ​قوى الأمن الداخلي​ في صور ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين ​اليونيفل​ والسلطات المحلية و​الأجهزة الأمنية​ والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

وقد كان في إستقباله قائد سرية صور الإقليمة العقيد ​عبدو خليل​ وعدد من آمري قطعات قوى الأمن الداخلي في قضائي صور و​بنت جبيل​ .

وشكر قائد سرية صور الإقليمة العقيد عبدو خليل الجنرال بيشوتا على الزيارة وثمّن عالياً الجهود الجبارة للكتيبة الإيطالية وعلى دعمهم المستمر للمجتمع المحلي بكافة مؤسساته منوهاً بدور وتضحيات جنود حفظ السلام الإيطاليين والتعاون الوثيق مع سائر الأجهزة الأمنية في سبيل إستتباب الأمن والإستقرار في ​جنوب لبنان​.

بدوره، شكر الجنرال بيشوتا العقيد عبدو خليل وكافة الضباط على حفاوة الإستقبال، منوهاً بالجهود التي يقومون بها لمصلحة أمن وإستقرار المنطقة، مشدداً على التعاون المثمر مع الأجهزة الامنية من أجل إنجاح مهمة ​اليونيفيل​.