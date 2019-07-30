الجيش: 5 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 29 تموز 2019 الساعة 5:55، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​البقاع الغربي​، رياق، ​بعلبك​ و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:25 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 12:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الشوف​، ​المتن​، ​بعبدا​، ​عاليه​، ​بيروت​ وضواحيها، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:35 من فوق بلدة ​الناقورة​"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 21:50، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:45 من فوق بلدة رميش".

وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 22:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة يارون​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:15 من فوق بلدة علما الشعب. أمّا عند الساعة 22:35، فخرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 30 تموز 2019 الساعة 6:10 من فوق بلدة كفركلا".