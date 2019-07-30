التقت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ سفير لبنان في دولة ​الامارات​ العربية المتحدة فؤاد دندن واطلعت منه على اوضاع الجالية اللبنانية. وتطرق البحث الى اهمية الاستفادة من طاقات وتجارب الجالية التي تتلاقى مع أهداف ودور الوزارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شدياق اطلعت من سفير لبنان في الامارات على اوضاع الجالية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.