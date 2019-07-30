جعجع أبرق إلى ملك السعودية وولي العهد معزيا بوفاة الأمير بندر

لفت رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في برقية بعثها إلى ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، معزّيًا بوفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، إلى "أنّنا نتوجّه من مقامكم السامي ومن السعودية، قيادةً وشعبًا، بخالص العزاء وصادق المواساة بوفاة شقيقكم الأمير بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله".

وركّز على أنّ "دعواتنا إلى الله أن يلهمكم والأسرة الحاكمة جميل الصبر والسلوان، ويكرم الفقيد بمغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته وألّا يريكم مكروهًا بعد هذا المقام".

كما بعث ببرقية ثانية إلى ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​، مشيرًا إلى "أنّنا نتقدّم منكم بصادق المواساة القلبيّة وخالص العزاء بوفاة عمكم"، مشدّدًا على "أنّنا نسأل الله أن يتغمّد فقيدكم بالرحمة والغفران ويلهمكم والعائلة الكريمة، كما الشعب السعودي العزيز الصبر والسلوان".