حب الله التقى وفدا قياديا من الجبهة الشعبية: تجميد العمل بقرار وزير العمل

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في "​حزب الله​" ​حسن حب الله​ وفداً قيادياً من ​الجبهة الشعبية​ – ​القيادة​ العامة، ضم مسؤول الجبهة وعضو المكتب السياسي أبو كفاح غازي وأعضاء الإقليم: محمد العينين وموسى صبري وسلمان عبد الهادي، بحضور معاون مسؤول الملف الفلسطيني الشيخ ​عطاالله حمود​. وقد تم البحث في آخر التطورات المحلية وأوضاع ​المخيمات​ خصوصاً فيما يتعلق بقرار وزير العمل ال​لبنان​ي حول العمالة الأجنبية في لبنان.

وثمّن المجتمعون كلام الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصر الله​ حول موضوع العمالة الفلسطينية ودعوته لمعالجته بعيداً عن المزايدات، ومقاربته الموضوع ببعديه الاستراتيجي والسياسي، مؤكدين أن "قرار وزير العمل كميا أبو سليمان لامس لقمة عيش ​الفلسطينيين​ في ظل هذه الظروف الصعبة، في حين أن اللاجئ الفلسطيني هُجّر من أرضه ووطنه قسراً وليس اختياراً وهو مستثنى عن كونه أجنبياً لأن للأجنبي وطناً يعود إليه فيما الفلسطيني يعمل على تحرير أرضه وهو يرفض ​التوطين​ ويتمسك بحقه في العودة".

ودعا المجتمعون إلى "تجميد العمل بالقرار والتراجع عنه بانتظار التئام الحكومة، لأنه أثار حفيظة الفلسطينيين في المخيمات، وإحالته إلى ​الحكومة اللبنانية​ ولجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ والتي من شأنها تنظيم العلاقة وتوفير الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين".