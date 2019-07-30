قائد الجيش اجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية والتوافق على سلسلة إجراءات لترسيخ الاستقرار

عُقِد في مكتب قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، في ​اليرزة​، اجتماع مع ​قادة الأجهزة الأمنية​، وقد تمّ التوافق على اتخاذ سلسلة من الإجراءات لترسيخ الاستقرار في البلاد خلال موسم الاصطياف، وملاحقة المخلّين بالأمن.

من جهة أُخرى، التقى قائد الجيش في مكتبه في اليرزة، النائب ​إدغار طرابلسي​ وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.