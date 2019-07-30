قائد الجيش اجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية والتوافق على سلسلة إجراءات لترسيخ الاستقرار

عُقِد في مكتب قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في اليرزة، اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية، وقد تمّ التوافق على اتخاذ سلسلة من الإجراءات لترسيخ الاستقرار في البلاد خلال موسم الاصطياف، وملاحقة المخلّين بالأمن.
من جهة أُخرى، التقى قائد الجيش في مكتبه في اليرزة، النائب إدغار طرابلسي وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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