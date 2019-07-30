LBC: اللواء ابراهيم يستأنف مبادرته فور عودته من زيارة يتوقع ان يقوم بها الى ارسلان

أفادت قناة "LBC" بأن "مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ يستأنف مبادرته فور عودته مساء اليوم من زيارة يتوقع ان يقوم بها الى رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال ارسلان​".

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