لجنة مهرجانات بيبلوس: إلغاء حفل مشروع ليلى حفاظا على الامن والاستقرار

أعلنت لجنة ​مهرجانات بيبلوس الدولية​، الغاء حفلة مشروع ليلى التي كانت مقررة مساء يوم الجمعة في 9 آب المقبل على مدرج المهرجانات، مشيرةً إلى أنه "في خطوة غير مسبوقة ونتيجة التطورات المتتالية،أجرت اللجنة على ايقاف حفلة مشروع ليلى مساء الجمعة 9 اب 2019، منعا لاراقة الدماء وحفاظا على الامن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض نأسف لما حصل، ونعتذر من الجمهور".

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