شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان": طرح "حياة كريمة" بمؤتمر الشباب له عائده الإيجابى للأكثر فقرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن طرح مبادرة حياة كريمة بمؤتمر الشباب، سيكون له عائده الإيجابى على المكاسب التى ستأتى من المبادرة لصالح الفئات الأكثر فقرا.

واعتبر أبو حامد، أن تناولها يفتح المجال بأن يشارك الشباب بالأفكار وما لديهم بإضافتها لأصل المبادرة، وفتح الفرصة لتطوع عدد كبير من الشباب للمشاركة خاصة وأن تمثيلهم بأى مبادرة ينشطها.

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وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن كل ذلك سيعود بالفائدة لصالح الفئات الأكثر فقرا، موضحا أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يفتح المجال سواء من شركات القطاع الخاص أو للأفراد بإطلاق مبادرات حتى وإن لم يكن لديهم جمعيات وما يعطى حماسة بالمشاركة.

وشدد محمد أبو حامد، أن وزيرة التضامن غادة والى، أكدت للجنة أن الفترة الماضية منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى مدة تحضير وتجهيز لما سيتم تنفيذه فى إطار المبادرة، وتحديد المشروعات التى سيتم العمل عليها وتحديد المؤسسات الأهلية التى ستشارك والتى تعد هدفها مشاركة كافة فئات المجتمع للعمل على توفير حياة كريمة بدعوة من الرئيس للمجتمع كله.