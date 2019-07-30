"المصريين الأحرار" ينظم جولة بعنوان "معا نتحدى البطالة" فى المقطم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بالمقطم والخليفة والدرب الأحمر، بالتعاون مع لجنة التنمية المجتمعية المركزية للحزب لقاءات مع المواطنين بمنطقة الزلزال بالمقطم، وذلك بحضور داليا التونسي أمينة الحزب، وعددا من أعضاء الأمانة، ومحمد أسامة عضو لجنة التنمية المجتمعية المركزية.

وجاء ذلك فى إطار مبادرة الحزب بعنوان "معا نتحدى البطالة"، لتوفير تدريب على حرف ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، كهرباء السيارات وغيرها بالتعاون والتنسيق مع أكاديمية ناس للتدريب. Advertisements وأكدت داليا التونسى، أمينة الحزب بالمقطم إن كافة هيئات الحزب تعمل بهدف خدمة مصر أولا والمواطن ، وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وسوف يكرر الفاعليات الخدمية وتوفير الوظائف والتدريب للشباب. واضافت أن الحزب سينظم لقاءات بعده أماكن بشأن توفير تدريب حرفي للشباب مما يحد من البطالة ويزيد الإنتاجية.

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