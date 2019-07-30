شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد": مؤتمر الشباب يتيح فرص كبيرة للتواصل مع القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب في بيانه اليوم أن انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتح حلقة جديدة من التواصل بين القيادة السياسية والشباب استكمالا لمنظومة وضعها الرئيس لفتح قنوات اتصال مباشرة مع القيادة السياسية، كما أن اهتمام الرئيس بالشباب واضح منذ توليه المسئولية، لذلك أبرز مكاسب هذه المؤتمرات هو "تمكين الشباب".

وأكد قنديل على حرص مصر على التمثيل الإفريقي بمؤتمرات الشباب، ليؤكد اهتمام القيادة السياسية بالقارة الإفريقية في كافة المجالات، وعودة مصر لإفريقيا، كما ينقل رسالة قوية تفيد أنه يدعم وبلا حدود جهود الشباب وحثه على المزيد من المشاركة من خلال بناء جسور التواصل والحوار بينه وبين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وتحفيز طاقاتهم وتطوير قدراتهم على الابتكار.

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وأضاف رئيس اقتصادية الوفد أن المؤتمر سيركز على قضايا محددة تم اختيارها طوال الفترة الماضية أثناء الاعداد للمؤتمر، وتم اعداد نموذج محاكاة لمقترحات الشباب في الشارع وكل تصوراتهم ومن المقرر أن يحضر الندوات بعض التنفيذيين والأشخاص المعيين بالموضوعات والقضايا التي سيتم طرحها حتى يحدث توصيات مباشرة، وسيتم إطلاق مبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا في 2019.

يذكر أن مؤتمر الشباب سيكون بحضور 1500 مدعو، يمثلون كافة فئات الشباب المصري "شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين، وشباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني"، وبحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الأفريقي في حضور رجال الدولة المصرية.