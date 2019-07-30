شكرا لقرائتكم خبر عن تليمة يفضح الإخوان: تلقيت تهديدات عقابا على استجواب عن اختلاسات قيادات الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كواليس جديدة فى أزمة الاختلاسات المالية داخل جماعة الإخوان، كشف عنها عصام تليمة عضو مجلس الشورى السابق بجماعة الإخوان، حيث أشار فى منشور مطول كتبه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه تلقى تهديدات من قيادات الجماعة بعدم فتح موضوع الاختلاسات المالية الخاصة بمحمود حسين، وإلا تعرض للتشويه والتقول عليه بالباطل.

المعلومات التى كشف عنها عصام تليمة تأتى فى سياق حرب المنشورات بينه وبين محمد جمال هلال، المذيع الإخوانى، المقرب من محمود حسين، لكنه – أى تليمة - تجنب ذكر اسم هلال خلال فى المنشور الخاص به.

وقال تليمة: "كتبت هنا موقف حسن البنا من شخص سأله عن من أين ينفق؟ وأجاب علانية بكل وضوح، ففوجئت بأخ إعلامي يأخذ كلامي ويريد أن يغتنمه فرصة ليعود يقدم نفسه لأصحاب الفضل عليه، فادعى أننا جلسنا وتكلمنا واتهمنا قيادات بالسرقة، ولم نسأل من أين لك هذا بأدب؟ وأنه كان مقتنعا بكلامنا، ثم اكتشف أن القيادي الذي دار حوله الكلام مظلوم، وأنه قال لنا: وجب الاعتذار، وأننا اتهمناه بذلك بالنفاق والرشوة. "

وأضاف: "بما أنه لم يذكر الأسماء فلن أذكرأيضا الأسماء، وأقول:

1ـ لقد اجتمع 14 شخصا من مجلس شورى تركيا فى بيت هذا الإعلامي في منطقة الفاتح، وكان يقدم للحضور الشاي والقهوة شخص هو الآن فى هولندا، هو وزوجته من اللجان الإلكترونية التى تعمل للدفاع عن هذه القيادة. وقد وقع 10 من أعضاء الشورى بتركيا على استجواب مجلس الشورى لهذا الموضوع، ولم يذكر فيه اسم شخص، ولا اتهامات لأحد، بل كانت صيغة الاستجواب: عن ممتلكات الجماعة فى اسطنبول، وهل صحيح أن كتبت منها عمارة وسيارة باسم أشخاص، ولماذا؟ والطلب موجود فى أمانة شورى تركيا، فليتفضل وليخرجه. فهذه نقطة.

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2ـ لم يلتق بنا هذا الإعلامي ليقول لنا أنه أخطأ ويعتذر، بل جاء لنا برسالة تهديد ادعى أنها من طرف هذه القيادة، أننا لو فتحنا الموضوع فى الشورى، سوف يتم تشويه سمعتنا، والتقول علينا بالباطل، وأننا وأننا، فزادنا هذا التهديد تصميما على الاستجواب، ولا نعلم هل كان صادقا فى نقل التهديد عن القيادة التى نقل عنها، أم فعل ذلك من تلقاء نفسه، حتى لا نتهم أحدا، الأمر متروك لهذه القيادة لتوضيح صورتها.

3ـ قام هذا الأخ الإعلامي بارتكاب حادثة تجسس مثبتة بشهود على شخصيا وعلى زميل آخر، وحاول التهديد بشكل لا يليق، فلم يجد منى سوى الإهمال والتحدي، ثم حاول تكرار هذا التهديد فى شهر رضان الماضي، فتقدمت بشكوى فى الموضوع، وبانتظار أشخاص محترمين قبلت وساطتهم لعرض الأمر على هذه القيادات، وهل تم هذا التجسس بعلمهم، أم لا، وما موقفهم منه، وبعدها سيكون لى شأن آخر معه فى أخذ حقى بالقانون والأصول.

4ـ لم يخبرنا الأخ الكريم الإعلامي عن أى أدلة أو وثائق ذكرها له القيادي، بل رأيناه فجأة يكتب بوست على الفيس بوك، يبرر له امتلاكه السيارة، بأنه ليس أقل من خالد مشعل ولا حسن نصر الله، فعلق عليه الناس كلاما شديدا، يمكن للجميع الرجوع إليه.

5ـ كتب هذا الإعلامي أكثر من مرة يتطاول على، وكنت أهمل وأعفو، نظرا لمكانة أصهاره عندى، أما الآن فلم أعد أرعى أى خاطر لأحد، وبيننا حساب لن أتركه، كما ذكرت بكل أصول، ووقتها سيرى وجها آخر لعصام تليمة."