انقلاب سيارة محملة بالصابون أعلى دائري البراجيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:
شهد طريق الدائري في منطقة البراجيل بالجيزة، كثافة مرورية، إثر انقلاب سيارة نقل مُحملة بالصابون الخام.
وانتقلت قوة من إدارة مرور الجيزة، وقيادات مركز أوسيم، نحو محل وقوع الصابون، لرفع آثاره، وتيسير حركة المرور.
وتمكن "الونش" من رفع السيارة النقل بعد انقلابها، كما أزال العاملون آثار الصابون.
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