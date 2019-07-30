منحة من التعليم للمعلمين المتعاقدين للحصول على الدبلوم العام في التربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

وافق وزير التربية والتعليم، على منح المُعلمين المساعدين المتعاقدين ولم يجر تثبيتهم حتى الآن، فرصة الحصول على شهادة الدبلوم العام في التربية لمدة عام دراسي كامل بداية من 1/9/2019 حتى 13/8/2020.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على المعلمين المتقدم بلمفاتهم للحصول على شهادة الصلاحية فور حصولهم على شهادة الدبلوم التربوي من الجامعة.