منحة من التعليم للمعلمين المتعاقدين للحصول على الدبلوم العام في التربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
وافق وزير التربية والتعليم، على منح المُعلمين المساعدين المتعاقدين ولم يجر تثبيتهم حتى الآن، فرصة الحصول على شهادة الدبلوم العام في التربية لمدة عام دراسي كامل بداية من 1/9/2019 حتى 13/8/2020.
وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على المعلمين المتقدم بلمفاتهم للحصول على شهادة الصلاحية فور حصولهم على شهادة الدبلوم التربوي من الجامعة.
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