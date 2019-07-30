رئيس قطاع التعليم الفني يتابع امتحانات الدور الثاني للدبلومات بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

استكمل طلاب شهادة إتمام دراسة الدبلومات الفنية بأنواعها: صناعي، زراعي، تجاري وفندقي، اليوم الأحد، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

وفي بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات ولكنها لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها ضبط محاولة غش إلكتروني بإحدى لجان محافظة القليوبية، وجرى ضبط الطلاب والتحفظ على أجهزة التليفون المحمول وعمل تقرير بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتفقد الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات هشام جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، لجان سير الامتحانات للمدارس الفنية (الدور الثاني) بلجان محافظة الإسماعيلية؛ للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان، وأشادوا بحسن سير الامتحانات.