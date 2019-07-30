محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم ودع محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، اليوم الثلاثاء، حجاج الجمعيات الأهلية بمدينة العريش. وحرص المحافظ علي التواجد بين حجاج الجمعيات الاهلية والبالغ عددهم 128 حاجا وحاجة وطالبهم بالدعاء لمصر وسيناء بالأمن والأمان. ورافق حجاج الجمعيات الأهلية مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي سعدية محمود، وإيهاب حسن، وكيل وزارة الشباب، وأستقل الحجاج 3 حافلات من أمام الصالة المغطاة بمدينة العريش وتوجهوا إلى مطار القاهرة الدولي بعد توديعهم من قبل المحافظ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "شوشه" يودع حجاج الجمعيات الأهلية بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.