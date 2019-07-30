مقتل ليبي إثر سقوط صواريخ على منزله في طرابلس

أكد عميد بلدية سوق الجمعة الليبية هشام الشلوي اليوم الثلاثاء وفاة أحد المواطنين نتيجة سقوط مجموعة صواريخ على منزله في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
اتهم الشلوي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، قوات المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني بـ"الوقوف وراء الهجوم"، وقال: "هذا ليس الهجوم الأول الذي
تقع بلدية سوق الجمعة وسط طرابلس ، وتعتبر أحد أكبر بلديات طرابلس الكبرى من ناحية المساحةوعدد السكان، كما يقع مطار معيتيقة الدولي في نطاقها ، وهو المطار الذي تعرض في المدة الأخيرة لهجمات عديدة بقذائف هاون ، كان آخرها مجموعة قذائف سقطت عليه أمس الاثنين وأدت لإيقاف حركة الملاحة لعدة ساعات.
وتدور في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة اندلعت مطلع أبريل الماضي بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، وأخرى تابعة للمشير خليفة حفتر المدعوم من البرلمان في طبرق.
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