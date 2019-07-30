الصورة تتحدث.. "دماء ودمار" في ذكرى الحرب العالمية الأولى

في الذكرى الـ 105 للحرب العالمية الأولى، بوابة الوفد تنشر صور تتحدث عن ويلات الحرب نقلها المصور الأمريكي "ماثيو برادي".

والتقط المصور الأمريكي "ماثيو برادي" من الحرب العالمية الأولى أكثر من 10 آلاف صورة، وهومصور وصحفي شهير في القرن التاسع عشر، والتي كانت له نقلة كبيرة في حياته حيث كانت الحرب مادة

اندلعت الحرب في عام 1861، حيث كتب برادي طلب إلى الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية "أبراهام لنكولن"، يطلب فيه إذن للسفر مع الإتحاد لإلتقاط صور الحرب للأجيال القادمة.

وافق لنكولن، وشرع برادي في

وبالرغم من أن علم التصوير قد تحسن في هذه الفترة إلى حد كبير منذ نشأته، إلا أن التقاط الصور كان صعب جدًا.

خاف كبار المصوريين من خوض التجربة والإشتراك في الحرب من خلال كاميراتهم، ولكن برادي أصر أن يغامر حتى تم أسره من قبل الكونفدراليين.

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