ترامب يتهم الصين بعدم احترام بنود المفاوضات التجارية

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة الصين، صباح الثلاثاء، متهماً إياها بعدم احترام بنود المفاوضات التجارية في الوقت الذي تستأنف فيه المباحثات في شنجهاي بين الأميركيين والصينيين.

وكتب في تغريدة "فريقي يتفاوض حالياً معهم لكنهم (الصينيون) يعدلون دائماً الاتفاق لمصلحتهم". وأضاف أن "الصين في وضع سيء وهي أسوأ سنة لها منذ 27 عاماً. كان يفترض أن تشتري منتجاتنا الزراعية - لا شيء يشير إلى أنها تقوم بذلك. هذه المشكلة مع الصين بكل بساطة لا تطبق ما تقول" أنها ستقوم به.

ويجري المفاوضات عن الجانب الأميركي الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية.

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وامتد الخلاف إلى قطاع التكنولوجيا مع إدراج المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي في مايو على لائحة سوداء للإدارة الأميركية لأسباب أمنية.

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