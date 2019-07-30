كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: معظم الأشخاص فى مراكز الاحتجاز الجماعى فى شينجيانج عادوا للمجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول صينى كبير، اليوم الثلاثاء، إن معظم الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز الجماعي في منطقة شينجيانج الصينية "عادوا إلى المجتمع"، لكنه امتنع عن إعطاء تقدير للكثيرين ممن احتُجزوا في السنوات الأخيرة.

ويقول خبراء ونشطاء الأمم المتحدة إن مليون شخص على الأقل من أصل الأويوجور، وأعضاء من مجموعات الأقليات المسلمة إلى حد كبير، تم احتجازهم في معسكرات في المنطقة الغربية.

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وتصف الصين المعسكرات بأنها مراكز تدريب مهني للمساعدة في القضاء على التطرف الديني وتعليم مهارات العمل الجديدة.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال نائب رئيس شينجيانج ألكين تونياز، الذي سئل في مؤتمر صحفي في بكين عن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في المنشآت، إن العدد "ديناميكي"، وأن معظمهم "حققوا عملاً ناجحًا".

وقال تونياز: "في الوقت الحالي، عاد معظم الأشخاص الذين تلقوا التدريب بالفعل إلى المجتمع، إلى ديارهم"